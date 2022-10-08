Galatasaray’ın eski golcüsü yine aynı duruma düştü! Rayo Vallecano İspanyol basınında gündem oldu

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen ancak performansıyla tartışmaların odağı olan ve Rayo Vallecano'ya bedelsiz olarak transfer olan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao İspanya'da gündemde.

İSPANYA'DA DA AYNI SENARYO!

Sürekli sakatlanması ve beklenilen katkıyı verememesi sonrası İspanyol medyasında da eleştirilen golcü isim Rayo Vallecano formasıyla da ligdeki 8 maçta sadece bir maçta ilk 11'de forma şansı bulabildi.

İspanyol basınında çıkan habere göre; 36 yaşındaki santrforun tek ilk 11 başladığı maçta da Vallecano'nun, sahasında Mallorca karşısında 2-0'lık skorla mağlup olduğu kaydedildi. Rayo Vallecano'da, Atletico Madrid'den transfer edilen Sergio Camello'nun teknik direktör Andoni Iraola Sagarna'nın ilk tercihi olduğu ifade edilirken, Falcao'nun da takımda daha fazla süre almak istediği belirtildi.

Bu sezon Vallecano'da toplamda 8 maçta süre alan Falcao, skor katkısı üretemedi. Tecrübeli isim, geçen sezon ise La Liga'da 22 maçta 6 kez fileleri havalandırdı.

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