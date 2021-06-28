EURO 2020'de gol düellosu
EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda İspanya, uzatma bölümünde Hırvatistan'ı 5-3'lük skorla yenerek çeyrek finale çıktı.
Hırvatistan ile İspanya, Parken Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı İspanya 5-3 kazandı ve çeyrek finale yükseldi.
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta Hırvatistan 20. dakikada Pedri'nin kendi kalesine attığı golle öne geçti: 1-0. Golün ardında baskılı bir oyun sergileyen İspanya, 38. dakikada Sarabia, 57. dakikada Azpilicueta ve 77. dakikada Ferran Torres'in kaydettiği gollerle üstünlüğü ele geçirdi: 1-3. Oyundan düşen İspanya karşısında oyuna ağırlığını koyan Hırvatistan, 85. dakikada Orsic ile 90+2. dakikada Pasalic'in golleriyle müthiş bir geri dönüşe imza attı ve maç uzatmalara gitti.
Uzatma bölümünde kendine gelen İspanya, 100. dakikada Morata ve 104. dakikada Oyarzabal'ın golleriyle sahadan 5-3 galip ayrıldı ve adını çeyrek finale yazdırdı.
İspanya, çeyrek finalde Fransa-İsviçre maçının galibiyle karşılaşacak.