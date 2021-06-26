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Spor

EURO 2020'de Cüneyt Çakır'a kritik görev!

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, EURO 2020 son 16 turu maçlarından biri olan Hırvatistan-İspanya maçını yönetecek.

Yeniakit Publisher
2021-06-26 13:13:00 -
EURO 2020'de Cüneyt Çakır'a kritik görev!

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, Hırvatistan ile İspanya arasında 28 Haziran 2021 Pazartesi günü oynanacak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turu maçını yönetecek.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken Stadyumu'nda TSİ 19.00'da başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise İsveç'ten Andreas Ekberg olacak.

Karşılaşmada Alman hakemler Bastian Dankert VAR, Christian Dingert AVAR1, Christian Gittelmann AVAR2 ve Polonyalı Pawel Gil AVAR3 olarak görev yapacak.

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