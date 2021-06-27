  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Türk bayrağı Kabil’de de dalgalanmalı
Mazot yüklü tankerin sürücüsü yaralandı
EURO 2020'de çeyrek finale çıkan İtalya, 82 yıllık rekorunu kırdı
Aile düşmanlarıyla mücadeleye devam
Spor EURO 2020'de çeyrek finale çıkan İtalya, 82 yıllık rekorunu kırdı
Spor

EURO 2020'de çeyrek finale çıkan İtalya, 82 yıllık rekorunu kırdı

EURO 2020 son 16 turunda Avusturya'yı uzatmalar sonunda 2-1 mağlup eden İtalya, Mancini yönetiminde üst üste 31 karşılaşmada mağlup olmayarak 1935-1939 yılları arasındaki 30 maçlık yenilmeme rekorunu kırmayı başardı.

Yeniakit Publisher
2021-06-27 09:50:00 -
EURO 2020'de çeyrek finale çıkan İtalya, 82 yıllık rekorunu kırdı

EURO 2020 yoluna kayıpsız devam eden İtalya, son kurbanı Avusturya oldu. Son 16 turunda rakibini uzatmalar sonunda 2-1'lik skorla geçip çeyrek finale çıkan Gök Mavililer, 82 yıllık rekorunu tarihe gömdü. Roberto Mancini yönetiminde 30 maç üst üste mağlubiyet yüzü görmeyen İtalyanlar, bu sayıyı 31'e çıkardı.

Gök Mavililer, son olarak 1935-39 yılları arasında 30 maçlık yenilmeme serisi yakalamıştı. Grubu gol yemeden tamamlayan İtalya ayrıca, gol yememe sayısını da 12 maça çıkardı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay