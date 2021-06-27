EURO 2020'de büyük sürpriz! Turuncular yıkıldı

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turu devam ediyor. D Grubu'nu 3. sırada tamamlayan Çekya, C Grubu lideri Hollanda'yla karşı karşıya geldi.

İlk yarıda iki takım da dengeli bir oyun sergiledi. Ancak iki takım savunmaları da başarılı bir performans sergiledi ve ilk yarı 0-0'lık bir eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıda Hollandalı oyunculara bir bir kartlar çıkmaya başladı ve de Light, kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Çekya çeyrek finalde

Bir kişi eksik rakibine karşı iyi bir oyun sergileyen Çekya, 68. dakikada Holes ile 1-0 öne geçti.

80. dakikada sahneye çıkan Schick, durumu 2-0'a getirdi ve maçın skorunu belirledi.

Bu skorla Çekya, çeyrek finale yükselirken, Hollanda turnuvadan elendi.