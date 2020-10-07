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Spor EURO 2020 play-off yarı final maçları yarın yapılacak
Spor

EURO 2020 play-off yarı final maçları yarın yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-10-07 12:43:04 -
EURO 2020 play-off yarı final maçları yarın yapılacak

İSTANBUL (AA) - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) play-off turunun yarı final maçları, yarın oynanacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen ve 11 Haziran 2021'de başlamasına karar verilen EURO 2020'ye katılacak son 4 takım, play-off karşılaşmalarının ardından belli olacak.

Tek maç eleme usulüyle oynanacak play-off'larda 16 takım mücadele edecek. Yarı finallerde tur atlayan 8 ekip, finale yükselecek. 12 Kasım'da yapılacak play-off final maçlarından galip ayrılan 4 ülke ise EURO 2020 bileti alacak.

Tamamı yarın oynanacak play-off yarı final karşılaşmalarının programı (TSİ) şöyle:

19.00 Gürcistan-Belarus

21.45 Kuzey Makedonya-Kosova

21.45 Norveç-Sırbistan

21.45 İskoçya-İsrail

21.45 Slovakya-İrlanda Cumhuriyeti

21.45 Bosna Hersek-Kuzey İrlanda

21.45 Bulgaristan-Macaristan

21.45 İzlanda-Romanya

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