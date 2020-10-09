EURO 2020 play-off finalistleri belli oldu
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) play-off turunda 8 ülkenin milli takımı finale yükseldi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen şampiyonaya katılacak son 4 takımı belirleyecek play-off maçları başladı.
Tek maç eleme yöntemiyle yapılan yarı final maçlarında rakiplerini mağlup eden Gürcistan, Kuzey Makedonya, Macaristan, İzlanda, Sırbistan, İskoçya, Kuzey İrlanda ve Slovakya finallere kaldı.
12 Kasım'da oynanacak olan Gürcistan-Kuzey Makedonya, Macaristan-İzlanda, Sırbistan-İskoçya ve Kuzey İrlanda-Slovakya maçlarını kazanan takımlara EURO 2020 biletleri verilecek.
Play-off yarı finallerinin sonuçları şu şekilde:
Gürcistan-Beyaz Rusya: 1-0
Kuzey Makedonya-Kosova: 2-1
Norveç-Sırbistan: 1-2 (oynanmadığı kabul edildiğinde atılan golle)
İskoçya-İsrail: 5-3 (penaltılarla)
Slovakya-İrlanda Cumhuriyeti: 4-2 (penaltılarla)
Bosna Hersek-Kuzey İrlanda: 3-4 (penaltılarla)
Bulgaristan-Macaristan: 1-3
İzlanda-Romanya: 2-1.