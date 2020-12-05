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Ekonomi EÜAŞ işçi alımı ne zaman?
Ekonomi

EÜAŞ işçi alımı ne zaman?

Çalışma Bakanlığı, EÜAŞ Genel Müdürlüğü'ne 150 daimi işçi alımı yapılacağına ilişkin duyuru yayımlandı. İlanın yayınlanmasının ardından EÜAŞ işçi alımının ne zaman yapılacağı merak edilmeye başlandı. İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-12-05 19:46:00 -
EÜAŞ işçi alımı ne zaman?

Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) personel alımı ile kadrosuna yeni personeller katacağını açıkladı. EÜAŞ, farklı uzmanlıklara sahip kişileri istihdam edecek. EÜAŞ, 150 personel alımı sürecini İŞKUR üzerinden gerçekleştirecek. EÜAŞ işçi alımı ne zaman yapılacak? İşte detaylar…

EÜAŞ işçi alımı ne zaman?

EÜAŞ, bünyesine 150 personel alımını İŞKUR üzerinden gerçekleştirecek. Elektrik Teknisyeni alımı için, lise ve dengi okulların Elektrik, Elektrik Tesisatçılığı, Elektrik-Elektronik, Elektrik Elektronik Teknolojisi Bölümünün Yüksek Gerilim Sistemleri, Elektrik Tesisatları Pano Montörlüğü, Bobinaj veya Endüstriyel Bakım Onarım bölümlerinden mezun olunması şartı gerekmektedir.

Elektronik Teknisyeni alımı için, lise ve dengi okulların Elektronik, Elektrik Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknolojisi Bölümünün Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Onarım, Görüntü ve Ses Sistemleri, Güvenlik Sistemleri, Büro Makinaları Teknik Servisi, Haberleşme Sistemleri veya Otomasyon Sistemleri bölümlerinden mezun olunması şartı gerekmektedir.

Kimya Teknisyeni alımı için, lise ve dengi okulların Kimya veya Kimya Teknolojisi mezunu olunması şartı gerekiyor. Başvuru ekranı önümüzdeki günlerde erişime sunulacak.

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