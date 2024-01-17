ETSO’DA, “Yeşil sanayi destek programı” toplantısı

KOSGEB’in Yeşil Sanayi Destek Programı kapsamında sunulan, “Sanayi KOBİ’lerinin Güneş Enerjisi Yatırımlarının Desteklenmesi” ve “Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi” başlıklı iki projenin teklif çağrılarıyla ilgili bilgilendirme toplantısı, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ETSO) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

KOSGEB Erzurum Müdürlüğü ile ETSO işbirliğinde Meclis Salonunda düzenlenen toplantıya, ETSO Genel Sekreteri Osman Ömeroğlu, KOSGEB KOBİ Uzmanları; Yezdan Berrak Özkara ve Mehmet Kavurmacı ile çok sayıda firmanın yetkilisi katıldı.

KOBİ Uzman Yardımcısı Mehmet Kavurmacı toplantıda, KOBİ’lerin enerji ve kaynak verimliliği sağlaması, karbon emisyonlarının azaltılması, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeşil dönüşümünü verimli bir şekilde gerçekleştirmelerine katkı sağlanması amacıyla çağrıları açıklanan, ‘Yeşil Sanayi Destek Programı’ proje teklif çağrılarıyla ilgili detaylı bir sunum yaptı.

Konuşmasında ilk olarak, ‘Sanayi KOBİ’lerinin Güneş Enerjisi Yatırımlarının Desteklenmesi Proje Teklif Çağrısı’ ile ilgili bilgi veren Mehmet Kavurmacı bu çağrının, işletmelerin çatı üstü ve/veya faaliyet gösterdiği bina ve binalara bütünleşik şekilde Güneş Enerji Sisteminin kurulması ve işletilmesine yönelik olduğunu söyledi. Kavurmacı, üst limitinin 14 Milyon TL’ye kadar yüzde 60 oranında, faizsiz, teminat karşılığı geri ödemeli olarak makine-teçhizat giderlerinin destekleneceği bu çağrıda hedef sektörler arasında; imalat sektörünün tamamı, motorlu taşıt ve motosikletlerin onarımı, bilgi ve iletişim, mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler ile diğer hizmet faaliyetleri bulunduğunu ifade etti.

Küçük ve orta ölçekli KOBİ’lerin başvurabileceği bu çağrıda işletmenin Findeks kredi notu endeksine göre “çok riskli” olmaması gerektiğini hatırlatan Kavurmacı, başvuruda dikkate alınacak kriterleri de şöyle sıraladı; “İşletmenin onaylı son mali yıl verilerinde yer alan mali bilanço veya net satış hasılatı proje toplam bütçesinden büyük olması, proje toplam bütçesinin en az 1 milyon TL olması, başvuracak işletmenin, proje teklif çağrısı ilan tarihi itibariyle en az 2 yıl önce kurulmuş olması ve başvuru yapılan aydan önceki son 12 aya ait toplam enerji tüketiminin 20 Ton Eşdeğeri Petrol (TEP) / eşdeğer kilowatt saat veya bu değerlerin üzerinde olması gerekiyor. Ayrıca işletmenin başvuru tarihinde ‘Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu’na sahip olması şartı da aranıyor.”

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Toplantıda daha sonra ‘Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi Proje Teklif Çağrısı’ ile ilgili bilgilendirme yapan KOBİ Uzman Yardımcısı Kavurmacı, bu teklif çağrısında da, ‘Enerji Verimliliği’, ‘Su Verimliliği’, ‘Hammadde Verimliliği’, ‘Sürdürülebilir ve İklime Dayanıklı Atık Geri Dönüşümü’, ‘Endüstriyel simbiyoz’ ve ‘Döngüsel Ekonomi’ konu başlıklarında başvuru yapılabileceğini vurguladı.

Üst limitinin de 4 milyon TL’ye kadar yüzde 70 oranında faizsiz, teminat karşılığı geri ödemeli olarak, ‘Personel Giderleri’, ‘Makine-Teçhizat Giderleri’, ‘Yazılım Giderleri’ ve ‘Hizmet Alım Giderlerinin’ destekleneceği bu teklif çağrısının hedef sektörleri arasında; imalat sektörünün tamamı, motorlu taşıt ve motosikletlerin onarımı, bilgi ve iletişim, mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler, diğer hizmet faaliyetlerinin bulunduğunu kaydeden Kavurmacı şunları söyledi; “Küçük ve orta ölçekli KOBİ’lerin başvurabileceği bu çağrıda işletmenin Findeks kredi notu endeksine göre “çok riskli” olmaması, işletmenin onaylı son mali yıl verilerinde yer alan mali bilanço veya net satış hasılatı proje toplam bütçesinden büyük olması, başvuracak işletmenin, proje teklif çağrısı ilan tarihi itibariyle en az 2 yıl önce kurulmuş olması ve proje toplam bütçesinin en az 1 milyon TL olması gerekmektedir.”

Geri ödemelerin, proje süresinin bitiş tarihinden sonra 12 ayı ödemesiz olmak üzere, dörder aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte yapılacağını belirten Kavurmacı, toplantını sonunda katılımcıların soruları cevaplandırdı.