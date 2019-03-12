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ETSO’da ‘İstihdam Seferberliği 2019’ toplantısı

Van’ın Erciş Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) tarafından ‘İstihdam Seferberliği 2019’ konulu bir toplantı gerçekleştirildi.

12 Mart 2019 Salı 16:30
ETSO’da ‘İstihdam Seferberliği 2019’ toplantısı

Van’ın Erciş Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) tarafından ‘İstihdam Seferberliği 2019’ konulu bir toplantı gerçekleştirildi.

 

ETSO binasında teşviklerle ilgili düzenlenen toplantıya SGK Van İl Müdürü Abidin Göksoy, İş-Kur Van İl Müdürü Mehmet Salih Serçe, İş-Kur Danışmanı Ali Çınar, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Yağar, iş insanları, STK temsilcileri, mali müşavirler ile esnaflar katıldı. İş-Kur Van İl Müdürü Mehmet Salih Serçe, istihdam seferberliği kapsamında 2019 yılı teşvikleri ile ilgili açıklamalarda bulunarak, “Özellikle işverenlerimizin istihdama yönelik yaptıkları çalışmalarda kendilerine katkı sunabileceğiz. İşçi maliyetlerinin fazlasıyla karşılandığı bu dönemde, sizlerin de katkısı noktasında devletimizin vermiş olduğu katkılar çok daha fazladır. Bu teşviklerden faydalanmanızı arzu etmekteyiz’’ dedi.

 

SGK Van İl Müdürü Abidin Göksoy ise, istihdam seferberliği kapsamında 15 kalem teşvikin olduğu ifade ederek, “İşveren kesiminin ve iş kurmak isteyenlerin bu teşvikler üzerinde durmasını istiyoruz. Zaten devletimiz, hükümetimiz bu manada çok önemli teşvikler sağlamaktadır’’ şeklinde konuştu.

 

İş-Kur Danışmanı Ali Çınar ise, sağlanan teşvikler konusunda katılımcılara video eşliğinde ayrıntılı bilgi verdi. Toplantı, karşılıklı soru cevap şeklinde sona erdi.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 16:30
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