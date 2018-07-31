THY - Nevşehir
0553 313 94 23

Etsiz çiğ köftenin patentini aldılar!

Türk Patent ve Marka Kurumu'nun etsiz çiğ köfteye Coğrafi İşaret Tescil Belgesi vermesiyle Adıyamanlı çiğ köfteciler, belgeyi, yöresel müzik, folklor ekibi ve çiğ köfte ikramı eşliğinde kutladı.

31 Temmuz 2018 Salı 15:48
Etsiz çiğ köftenin patentini aldılar!

Türk Patent ve Marka Kurumu'nun etsiz çiğ köfteye Coğrafi İşaret Tescil Belgesi vermesiyle Adıyamanlı çiğ köfteciler, belgeyi, yöresel müzik, folklor ekibi ve çiğ köfte ikramı eşliğinde kutladı.

Çiğ köfte markalarından birinin genel merkezinde düzenlenen etkinlikte konuşan Etsiz Çiğköfteciler Derneği (ÇİĞDER) Yönetim Kurulu Başkanı Sait Aybak, Adıyamanlıların 2000’li yılların başında gıdada inovasyon yaparak çiğ köfteden eti çıkardığını ve daha önce meze olarak tüketilen çiğ köfteye uzun ömür kazandırmayı başardığını söyledi.

Aybak, "Meze olarak tüketilen çiğ köfteyi adeta sanayileştirdik. Şu anda Türkiye’de ortalama 30 bin tane çiğ köfte satış noktası bulunmakta. Bu satış noktalarının temsilcilerinin yüzde 85’i de biz Adıyamanlılarız." diye konuştu.

ÇİĞDER olarak 2015 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuruda bulunduklarını hatırlatan Aybak, "Dedik ki bu sektörün sahipleri, temsilcileri biz Adıyamanlılarız. Bunun coğrafi işaret olarak Adıyaman'a tescillenmesini istiyoruz diye bir başvuruda bulunduk. Bugün itibarıyla da bu tescil belgesini bizlere takdim ettiler. Bunun haklı gururunu yaşıyoruz. Belgeyi basınımızla da paylaştık, Adıyaman’ımıza buradan armağan ettik." ifadelerini kullandı.

"ETSİZ ÇİĞ KÖFTE DAHA SAĞLIKLI, DAHA DOĞAL, DAHA UZUN ÖMÜRLÜ"

Sait Aybak, çiğ köftenin 2000 yılı öncesine kadar etli yapıldığını, etli çiğ köftenin yapıldıktan en fazla 5 saat sonra tüketilmesi gerektiğini, çiğ etin uzun süre bekleyince parazit ürettiğini söyledi.

Adıyamanlıların etsiz çiğ köfte uygulamasını hayata geçirerek daha sağlıklı bir tür geliştirdiğini ifade eden Aybak, "Aslında biz etsiz çiğ köftenin patentini aldık. Etsiz çiğ köfte daha sağlıklı, daha doğal, daha uzun ömürlü… Bizler çiğ köfteyi sağlıklı birer yiyecek olarak üretiyoruz. Bakanlık tarafından çıkarılan bizim hakkımızda bir genelge var. Zaten buna göre üretim yapıyoruz." diye konuştu.

Şanlıurfa ve Elazığlı meslektaşlarının itirazlarını kardeşçe karşıladıklarını belirten Aybak, "Şanlıurfalı hemşehrilerimiz tescil başvuru sürecinde de itiraz ettiler. Onlar etli çiğ köftenin patentini daha önce aldıkları için ‘bizden başkasına vermeyin’ diye itirazları hala devam ediyor. Ama etsizin patenti biz Adıyamanlılara verildi." dedi.

"ÇİĞ KÖFTEYİ MİLLİ BİR LEZZET HALİNE GETİRDİK"

ÇİĞDER Yönetim Kurulu Başkanı Aybak, gelinen noktada Türkiye’nin etsiz çiğ köfteyi sevdiğini ifade etti.

Aybak, pek çok meslektaşının çeşitli ülkelere ihracat yaptığını vurgulayarak, "Bazı meslektaşlarımız üretim tesisi açmak suretiyle orada da Türkiye’de olduğu gibi satış yapıyor. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm dünyaya bu lezzeti tattırıyoruz. Meze olarak tüketilen çiğ köfteyi milli bir lezzet haline getirdik ve başta Türkiye olmak üzere tüm dünyaya sunuyoruz." şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 15:48
  1. Şanlıurfa
  2. Elazığ
  3. Adıyamanlılar
  4. Çiğder
  5. etsiz çiğ köfte
  6. Çiğ Köfte
  7. patent

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı!
    1. TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı!
    2. İngiltere'den skandal karar! YPG'ye..
    3. Fındık üreticilerinden çağrı:..
    4. Etiyopya'dan BAE'ye ayar: İslam'ı size..
    5. TSK'dan Kuzey Irak'a operasyon!
    6. 18 günde toplam 1 ton 239 kilo esrar..
    7. İstanbul'da uyuşturucu serasına baskın
    8. Galatasaray eski oyuncusu ile anlaştı
    9. Çekmeköy'de cip bahçeye yuvarlandı: 2..
    10. Çocuğunuzun bağışıklık sistemin..
    11. Trump'ın görüşme teklifine İran'dan..
    12. İran'dan Donald Trump'a sert cevap:..
    13. İran Meclisi Ruhani'ye ültimatomu..
    14. AK Partili isimden engelli kardeşlere..
    15. Konya'da LPG'li otomobil akaryakıt..
    16. Muş'ta terör örgütü PKK'ya operasyon!
    17. Türklere hakaret içeren küstah..
    18. Konya üniversiteleri taban puanları
    19. Iğdır'da insanlık dışı olay… 15..
    20. Süt sebebiyle oluşan mahremiyette ölçü..
    Fethullah Gülen nereye gömüldü? Fetullah Gülen son dakika öldü
    Fethullah Gülen nereye gömüldü? Fetullah Gülen son dakika öldü
    2018 POMEM PÖH alımları ne zaman PÖH polis başvuru şartları nedir?
    2018 POMEM PÖH alımları ne zaman PÖH polis başvuru şartları nedir?
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    YKS TYT AYT 2018 sınav sonuçları açıklandı!
    YKS TYT AYT 2018 sınav sonuçları açıklandı!