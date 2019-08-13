Etkisiz hale getirilen teröristler Gri Liste’den Bitlis’te 24 Temmuz’da etkisiz hale getirilen 4 teröristten 2’sinin, Gri Liste’de olduğu belirlendi.

Bitlis’te 24 Temmuz’da etkisiz hale getirilen 4 teröristten 2’sinin, Gri Liste’de olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “İç güvenlik operasyonları kapsamında; 24 Temmuz 2019 tarihindeBitlis kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen 4 teröristten 2’sinin; terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste’de yer alan’Özgür Ruh’ kod adlı Eyyüp Çeçan ve ’AgitYaman’ kod adlı Mustafa Yaman olduğu tespit edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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