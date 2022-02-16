‘Etki ajanı’ Sedef Kabaş’a ABD sahip çıktı!

Katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret eden Sedef Kabaş’a Türkiye düşmanlığıyla bilinen ABD medyası tarafından destek verildi.

ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi, "Cumhurbaşkanına hakaret et, hapishaneye git" başlıklı haberinde Sedef Kabaş'ın tutukluğunu ele aldı.

‘Hakaret’ olarak görmediler!

Türkiye ve Erdoğan düşmanlığına yönelik birçok kez haber yapan Wall Street Journal gazetesi, "Türk gazeteci Sedef Kabaş, geçen ay televizyonda bir 'Çerkez Atasözü'ne atıfta bulunmuştu. Ve ülke bir hapishaneye dönüştü: Sayın Kabaş'ın sözleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret olarak yorumlanmasının ardından uğradığı sonuçlara tanık olun" ifadelerine yer verdi.

Yoğun hakaretleri görmedi ama “Alışkanlık” iddiasında bulundu!

Haberde, "Türk basını, Kabaş'ın Erdoğan'ı ve iki üst düzey yetkiliyi eleştirdiği için 11 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olduğunu bildirdi" denildi. Ayrıca "Erdoğan'ın İletişim Başkanı" Fahrettin Altun'un da sözlerine de yer verildi:

"Yıllardır bu ülkeye büyük hizmetlerde bulunan Cumhurbaşkanımıza ifade özgürlüğü adı altında hakaret etmek kimsenin haddi değildir."

Bu durumun "Cumhurbaşkanı için bir alışkanlık" olduğunun belirtilen yazıda, Reuters'ın ulaştığı raporlarına da yer verildi. Reuters, Adalet Bakanlığı'nın verilerini inceleyerek, Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olduğu 2014'ten bu yana 160 binden fazla kişinin kendisine hakaret suçundan soruşturulduğunu ve 35 binden fazla kişinin hüküm giydiğini tespit etti.

"Erdoğan’ın hizmetleri”

Haberde, Erdoğan'ın Merkez Bankası'nı faiz oranlarını düşürmesine yönelik baskı altına almasına ve yıllık enflasyonun şu anda 20 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 48.69'a ulaşmasının altı çizildi. Ayrıca, Türkiye İstatistik Kurumu'nun geçen ayki verilerinin fiyatlarda yüzde 11,1'lik bir artış gösterdiği de kaydedildi.

Erdoğan'ın 19 yıllık iktidarında, önce başbakan, sonra cumhurbaşkanı olduğuna dikkat çekilen haberde şunlar kaydedildi:

"Erdoğan bir reformcudan iktidarı kendi etrafında toplayan otoriter birine dönüştü. Muhalefet liderleri ve insan hakları aktivistleri şüpheli suçlamalarla hapse girdi. Son yıllarda Türkiye dünyanın en çok gazeteci hapsedenleri arasında yer aldı. Atasözü söyleyen bir gazeteci tarafından tehdit edilen bir lider, zayıf biri olarak daha iyi tanımlanır."





