  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Etiyopya'dan ABD'nin yardımları durdurmasına tepki
Aktüel

Etiyopya'dan ABD'nin yardımları durdurmasına tepki

Yeniakit Publisher
2020-09-01 10:50:30 -
Etiyopya'dan ABD'nin yardımları durdurmasına tepki

İSTANBUL (AA) - Etiyopya'nın Washington Büyükelçisi Fitsum Arega, ABD'nin Hedasi Barajı krizinde yaşanan anlaşmazlık nedeniyle ülkeye yaptığı yardımları durdurmasına tepki gösterdi.

Arega, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ülkeye her yıl 130 milyon dolar yardım yapan ABD'nin Hedasi Barajı'nda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle yardımları durdurduğunu açıkladı.

Karara tepki gösteren Arega, ülkesinin barajı tamamlamakta kararlı olduğunu belirterek "Baraj bizim. Hep birlikte bitireceğiz." ifadesini kullandı.

ABD'nin yardımları keseceği ilk olarak geçen hafta Foreign Policy dergisi tarafından ortaya atılmış, Etiyopya, iddiaya ilişkin ABD'den izahat beklediğini duyurmuştu.

- Hedasi Barajı anlaşmazlığı

Hedasi Barajı'nın inşasına başlanmasıyla bölgedeki ülkeler arasında Nil Nehri suyunun kullanımı konusunda çıkan anlaşmazlık birçok uluslararası aktörün devreye girmesine rağmen çözüme kavuşturulamadı.

ABD'nin ara buluculuğunda geçen yıl yapılan toplantılarda çözüme ulaşılamazken, ABD, Etiyopya'yı anlaşma olmadan barajı doldurmaması için uyardı.

Nil suyunu paylaşan Mısır, Sudan ve Etiyopya arasında Afrika Birliği öncülüğünde başlayan müzakereler ise halen sürüyor.

Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı ve enerji ihracını artırmayı amaçlıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küstah tehdit: Sonun Kaddafi gibi olur
Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küstah tehdit: Sonun Kaddafi gibi olur

Haddini aşan İsrail basını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin iç meselelerine odaklanması gerektiği aksi halde sonunun Muamme..
Yunanistan haritayı paylaşıp ilan etti
Dünya

Yunanistan haritayı paylaşıp ilan etti

Yunan medyası, Türkiye'nin bölgedeki başarılı faaliyetleri sonrası panik yaşamaya başladı.
Süleyman Soylu bombayı patlattı! Cumhurbaşkanı Erdoğan…
Gündem

Süleyman Soylu bombayı patlattı! Cumhurbaşkanı Erdoğan…

Giresun’daki sel felaketini yakından takip eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaşanan felakete ilişkin son durumu paylaştı. Cumhurbaşkanı ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı