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Aktüel Etiyopya'da başbakana bombalı saldırı düzenleyen 5 kişi hapse mahkum edildi
Aktüel

Etiyopya'da başbakana bombalı saldırı düzenleyen 5 kişi hapse mahkum edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-27 16:43:56 -
Etiyopya'da başbakana bombalı saldırı düzenleyen 5 kişi hapse mahkum edildi

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya Federal Yüksek Mahkemesi, Başbakan Abiy Ahmed'e destek mitinginde bombalı saldırı düzenleyen 5 kişiyi hapse mahkum etti.

Etiyopya Haber Ajansının (ENA) haberine göre, başkent Addis Ababa'da 2018 yılındaki mitingde Başbakan Abiy Ahmed'i hedef alan el bombalı saldırıyı planlayan ve icra eden 4 kişiye 5 ila 23 yıl, 1 kişiye de ömür boyu hapis cezası verildi.

Ahmed, bu saldırıdan yara almadan kurtulmuş ancak olayda 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Binlerce kişinin katıldığı miting, Başbakan Ahmed göreve geldikten 2 ay sonra gerçekleştirilmişti.

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