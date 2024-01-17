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Dünya Etiyopya'da 200’den fazla kişi açlıktan öldü!
Dünya

Etiyopya'da 200’den fazla kişi açlıktan öldü!

Yeniakit Publisher
2024-01-17 09:17:00 -
Etiyopya'da 200’den fazla kişi açlıktan öldü!

Yerel yetkililer, Etiyopya'nın kuraklığın vurduğu ve savaştan zarar gören Tigray bölgesindeki Edaga Arbi kasabasında Temmuz ayından bu yana 200'den fazla kişinin açlıktan öldüğünü açıkladı.

Yerel yetkililer, Etiyopya'nın kuraklığın vurduğu ve savaştan zarar gören Tigray bölgesindeki Edaga Arbi kasabasında Temmuz ayından bu yana 200'den fazla kişinin açlıktan öldüğünü açıkladı.

Tigray'deki yetkililer, bölgenin en son 1984'te görülen bir ölçekte kıtlığın eşiğinde olduğu konusunda uyardı

Addis Ababa'daki merkezi hükümet, kıtlığın yaklaşmakta olduğunu reddediyor ve yardım sağlamak için çalıştığını söylüyor.

Ancak sağlık görevlileri ve insani yardım görevlileri, yardımın yeterince hızlı gelmediğini ve hayat kurtarma konusunda çaresiz kaldıklarını söylüyor.

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