Etiyopya güçlerinin saldırısında 1 Sudan askeri hayatını kaybetti

HARTUM (AA) - Etiyopya ordusunun Sudan’ın doğusundaki Faşka bölgesinde düzenlediği saldırıda bir Sudan askeri hayatını kaybetti, 4 asker yaralandı.



Albay rütbesindeki bir askeri kaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Etiyopya silahlı kuvvetlerine mensup güçlerin, Kadarif eyaletinin Faşka bölgesinde sınırın Sudan tarafındaki askeri birliğe ağır silahlarla saldırdığını belirtti.



Sudan ordusu mensuplarının Etiyopya güçlerini püskürttüğünü belirten kaynak, saldırıda 1 Sudan askerinin hayatını kaybettiğini, 4 askerin yaralandığını söyledi.



Etiyopya askerlerinin pazar günü aynı bölgede gerçekleştirdiği saldırının ardından ordudan yapılan açıklamada, Sudan topraklarındaki Etiyopya güçlerine yapılan karşı saldırı sonucu, Etiyopya askerlerinin ağır kayıplar vererek bölgeden uzaklaştırıldığı, bir Sudan askerinin yaralandığı bildirilmişti.

Açıklamada iki ülke askeri yetkililerinin diyaloğu sürdürme ve itidalli davranma konusunda görüş birliğine vardığı kaydedilmişti.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, 8 Haziran'da parlamentoda yaptığı konuşmada, sınırların Sudan ile ilişkilerinin bozulmasına neden olmayacağını ifade etmişti.



- Statüsü tartışmalı Faşka bölgesi

Sudan ordusunun, 30 Mart'ta Etiyopya sınırındaki Kadarif eyaletinde statüsü tartışmalı Faşka bölgesine 25 yıl sonra yeniden asker konuşlandırması Etiyopya tarafını rahatsız etmiş ancak daha sonra taraflar sınır hattının ortak korunması konusunda anlaşmıştı.

Sınır hattında özellikle yağmur mevsiminde her iki taraftan çiftçiler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle ölü ve yaralıların olduğu şiddet olayları yaşanıyor.

Sudan hükümeti, Etiyopya vatandaşlarını kendi topraklarında tarım yapmakla suçluyor. Bölgeye sızan Etiyopyalı milislerin de Sudanlı çiftçilerin mahsullerini yağmaladığı, tarlalara zarar verdiği belirtiliyor.

Etiyopya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Adem Muhammed Mahmud başkanlığındaki askeri heyetin 10 Nisan’daki Hartum ziyaretinde, ortak sınır hattının tam koordinasyonla kontrolü, kaçakçılık ve uyuşturucu suçlarıyla mücadele konularında taraflar anlaşma sağlamıştı.

Mahmud, görüşmede, sınırlardaki tüm sorunları ve anlaşmazlıkları çözmek için ortak çabaları koordine etmenin yollarını ele aldıklarını, bu hususta tam uzlaşı sağlandığını kaydetmişti.





