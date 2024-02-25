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Siyaset Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel "Erdal Beşikçioğlu semti bilmiyor" dedi
Siyaset

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel "Erdal Beşikçioğlu semti bilmiyor" dedi

Yeniakit Publisher
2024-02-25 08:22:00 -
Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel "Erdal Beşikçioğlu semti bilmiyor" dedi

Cumhur İttifakı Etimesgut Belediye Başkan Adayı Enver Demirel, CHP'nin belediye başkan adayı Erdal Beşikçioğlu hakkında konuştu. Canlı yayında konuşan Demirel, "Erdal Bey Etimesgut'u bilmeyen, Etimesgut'ta tek bir gün yaşamamış, tek bir insanını tanımayan sanat dünyasından bir sanatçımız." dedi.

Cumhur İttifakı Etimesgut Belediye Başkan Adayı Enver Demirel, tv100 canlı yayınına konuk oldu.

Enver Demirel'in açıklamalarından satır başları şöyle:

(Erdal Beşikçioğlu size göre güçlü bir rakip mi?)

"HER SEÇİM BİZİM İÇİN ZORDUR, RAKİP KİM OLURSA OLSUN"

"Benim bu girdiğim 6. seçimim ben her seçimi önemserim ve dikkate alırım. Her seçim bizim için zordur ve önemsenmelidir rakip kim olursa olsun. Erdal Bey Etimesgut'u bilmeyen, Etimesgut'ta tek bir gün yaşamamış, tek bir insanını tanımayan sanat dünyasından bir sanatçımız.
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"2019'DAKİ ALDIĞIMIZ OYLARI ARTIRMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Biz Cumhur İttifakı olarak seçime giriyoruz. Yaptırdığımız anketlerde de 2019 yılındaki yapılan seçimlerde aldığımız oya şu anda yakın bir oyu vatandaşımızın bizden yana kullandığını görüyoruz. İnşallah bunu artırmaya çalışıyoruz, bunun üzerine çıkmaya çalışıyoruz. Her seçim önemlidir, her seçim sıkıntılıdır. Bunları dikkate alarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

"ETİMESGUT GEÇMİŞTE ÇOK ÇEKTİ"

Bu benim 4. dönem belediye başkanlığım. Etimesgut geçmişte çok çekti. 20 Mayıs 1990 yılında ilçe olduğumuzda bu şehrin yaklaşık 30-40 bin civarı nüfusu vardı bu büyük taşra kent bugün çok modern, çağdaş insanların yaşamına dokunan tesislerle, kültür merkezleriyle, spor merkezleriyle buluştu.

(Sokak hayvanlarıyla ilgili siz nasıl bir çözüm sunacaksınız?)

Biz kanun koyucu değiliz biz konan kanunlar ve mevzuat dahilinde belediyecilik yapıyoruz. Dolayısıyla bu konu o kedimize yapılan hareketi tasvip etmemiz mümkün değil.

"TÜRK TARİH MÜZESİ, TÜRK COĞRAFYASINDA TEKTİR"

Türk tarih müzesi, Türk coğrafyasında tektir. Kültür ve sanat adına yaptığımız çok önemli bir tarih müzesidir. Bugüne kadar yaklaşık 2 milyona yakın ziyaretçi gelmiştir.

"CUMHUR İTTİFAKI OLARAK KAZANACAĞIZ"

Biz Cumhur İttifakı olarak kazanacağız. Turgut Başkan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olacak biz de Etimesgut’ta tekrar görevimize devam edersek çok güzel hizmetleri birlikte gerçekleştirme imkanına sahip olacağız."

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