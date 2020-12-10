  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Eti Maden, lityum karbonat üretimine başladı
Ekonomi

Eti Maden, lityum karbonat üretimine başladı

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesi Kırka Mahallesi’nde kurulu Eti Maden Tesisleri’nde lityum karbonat üretimine başlandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-10 21:45:00 -
Eti Maden, lityum karbonat üretimine başladı

Teknoloji Geliştirme Merkezi bünyesindeki pilot lityum üretim tesisinde, ilk lityum karbonat üretildi. Eti Maden İşletmeleri Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanı Derya Maraşlıoğlu, özellikle batarya teknolojisinin gelişmesi ve pazarın hızla büyümesinden dolayı bu madenin öneminin her geçen gün arttığını belirtti.

Lityumun ton fiyatının son yıllarda 20 bin dolar seviyelerine kadar yükseldiğini ifade eden Derya Maraşlıoğlu, Eti Maden Tesisleri’nde bor ürünleri imal edildiğini, üretim sırasında sıvı ve katı atıkların ortaya çıktığını dile getirerek şunları kaydetti: “Asıl tesis için çalışacağımız parametreleri belirlemeyi amaçlıyoruz. Kısa bir çalışmadan sonra asıl tesis için yatırıma başlanacak. Amacımız, ithalat yoluyla karşılanan lityum bileşiklerinin bir kısmını ülkemizde üretmek ve karşılamaktır. Şu anda yılda 600 ton kapasiteli bir lityum karbonat tesisi kurmayı hedefliyoruz.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İtalya'dan olay açıklama: Türkiye ile ortaklık kuracağız
Dünya

İtalya'dan olay açıklama: Türkiye ile ortaklık kuracağız

İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Luigi Di Maio, Türkiye ile çeşitli ortaklık kurma hedeflerinin olduğunu söyledi...
Görüntüler dünya gündemini salladı! İran gizlice harekete geçti

Görüntüler dünya gündemini salladı! İran gizlice harekete geçti
Erdoğan'ın sözleri sonrası Aliyev kendini gülmekten alamadı
Gündem

Erdoğan'ın sözleri sonrası Aliyev kendini gülmekten alamadı

Bakü'de iki ülke arasındaki anlaşmalar için düzenlenen imza töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dağlık Karabağ'ın devlet o..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay