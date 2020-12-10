Eti Maden, lityum karbonat üretimine başladı

Teknoloji Geliştirme Merkezi bünyesindeki pilot lityum üretim tesisinde, ilk lityum karbonat üretildi. Eti Maden İşletmeleri Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanı Derya Maraşlıoğlu, özellikle batarya teknolojisinin gelişmesi ve pazarın hızla büyümesinden dolayı bu madenin öneminin her geçen gün arttığını belirtti.



Lityumun ton fiyatının son yıllarda 20 bin dolar seviyelerine kadar yükseldiğini ifade eden Derya Maraşlıoğlu, Eti Maden Tesisleri’nde bor ürünleri imal edildiğini, üretim sırasında sıvı ve katı atıkların ortaya çıktığını dile getirerek şunları kaydetti: “Asıl tesis için çalışacağımız parametreleri belirlemeyi amaçlıyoruz. Kısa bir çalışmadan sonra asıl tesis için yatırıma başlanacak. Amacımız, ithalat yoluyla karşılanan lityum bileşiklerinin bir kısmını ülkemizde üretmek ve karşılamaktır. Şu anda yılda 600 ton kapasiteli bir lityum karbonat tesisi kurmayı hedefliyoruz.”