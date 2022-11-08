Eti Maden, Bandırma’daki hava kompresörlerini taşıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Bandırma Hava Kompresörlerinin Taşınması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

İhale kapsamında işletme sahasındaki 4 adet hava kompresörünün teknik şartnamede tarif edildiği şekilde mevcut kompresör binasına taşınması, 2 adet tank ve 1 adet kimyasal hava kurutucu temin edilerek montajlarının yapılması, bina içinden fabrika sahasına tesisatların yapılması ve sistemle entegrasyonunun sağlanması için detayları teknik şartname ve teklif birim fiyat tablosunda belirtilen tüm elektrik ve mekanik işleri yaptırılacak ve iş 120 gün içinde bitirilecek. İhale 29.11.2022 günü saat 10:00’de Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 15. Kat’ta yapılacak.

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