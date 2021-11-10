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Yerel Eti 300, havyarı 2 milyon TL! Türkiye'de görüldü
Yerel

Eti 300, havyarı 2 milyon TL! Türkiye'de görüldü

Keban Baraj Gölü'nde bir balıkçının ağlarına Sibirya Mersin balığı takıldı. Balığın eti 300 TL iken, havyarının değeri 2 milyon TL'yi buluyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 08:02:00 -
Eti 300, havyarı 2 milyon TL! Türkiye'de görüldü

Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğr. Üyesi Doç. Dr. İbrahim Akın Temizer, Türkiye’de nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan Sibirya Mersin balığının Keban Baraj Gölü’nde görülmesinin önemli bir şeye işaret olduğuna dikkat çekti.

Doç. Dr. Temize, "Dünyada sayılı denizlerde yaşayan bu balıkların baraj gölüne yumurtaları bırakmaları halinde havyar üretimine olanak sağlayacaktır. Bu da ciddi derecede öneme sahip bir olaydır. Bu balığın eti maksimum 300 lirayken havyarı 2 milyon liraya kadar çıkabiliyor" dedi.

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