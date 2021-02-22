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Ekonomi Ethereum düştü mü? Bitcoin ne kadar? Bitcoin düştü mü? Bitcoin ne kadar düştü?
Ekonomi

Ethereum düştü mü? Bitcoin ne kadar? Bitcoin düştü mü? Bitcoin ne kadar düştü?

Bitcoin alım satımına özellikle de korona salgı ile birlikte rağbet attı. Sanal para olarak bilinen Bitcoin, 58 bin 330 dolarla yeni tarihi zirvesine ulaşmıştı. Parasını bitcoin’e yatıran yatırımcılar Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin düşer mi? sorularını soruyordu ki Bitcoin sert düştü. Peki Bitcoin ne kadar düştü? Ethereum da Bitcoin ne kadar? 1 Bitcoin ne kadar?

Yeniakit Publisher
2021-02-22 17:53:00 - 2021-02-22 17:54:02
Ethereum düştü mü? Bitcoin ne kadar? Bitcoin düştü mü? Bitcoin ne kadar düştü?

Bitcoin geçtiğimiz haftalara oldukça hızlı başlamıştı. Yükselen grafik, pazar akşamı Bitcoin'in tarihi bir zirveye ulaşmasıyla sonuçlanmıştı. Elon Musk'ın da hakkında sık sık paylaşım yaptığı hatta desteklediğini söylediği Bitcoin, pazar akşamı 58 bin 330 doları gördü.

Bitcoin ne kadar düştü?

Bitcoin bugünkü düşüşe rağmen son 1 haftada dolar bazında yüzde 11 değer kazandı. 2021 genelindeki yükselişi ise yüzde 93'ü buldu. Bitcoin'in fiyatı bugün itibarıyla yüzde 15'lik bir düşüş yaşayarak 48 bin dolara kadar geriledi. 

Ethereum ne kadar? 

Bu arada hafta sonu ilk kez 2000 doların üzerini gören Ethereum da yeni haftaya düşüşle başladı ve 1.580 dolara kadar geriledi. Piyasa değeri bakımından ilk 100'de bulunan 100 kripto paranın 88'i bugün düşüş yaşadı.

1 Bitcoin ne kadar?

22 Şubat Bitcoin fiyatı nedir? 1 Bitcoin 376.062,06 TL'dir. 

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