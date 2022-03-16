“Etekli Yakup”un etekleri tutuştu

Az oy alan partinin kazanıp fazla oy alan partinin kaybettiği saçma sistemi sonlandıracak olan seçim kanunu değişikliği teklifi Mehmet Yakup Yılmaz’ı da üzdü. “Etekli Yakup” olarak bilinen Yılmaz, “fondaş medya”nın “amiral gemisi” T24’teki yazısında, şu çarpıtmada bulundu:

"AKP – MHP koalisyonu, uzun süredir üzerinde "çalıştıkları" seçim kanunu değişikliklerini TBMM'ye sundu.

Bu tasarının bize söylediği ilk söz şu: İktidar koalisyonu, gelecek seçimi kazanabileceğinden emin değil.

Onun için daha önce Türkiye'de denenmiş ama çok da işe yaramamış bir şeyden medet umuyor, seçim kanununu kendi yaptığı hesaba uydurmaya çalışıyor.

Getirmek istedikleri sistem, küçük partilerin oylarını büyük partilerin hesabına yazmak olarak özetlenebilecek bir sistem.

"Kanun ile serbest hale getirilecek bir tür oy hırsızlığı" da diyebilirsiniz buna. (...)"