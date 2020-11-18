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Spor Etebo'dan kötü haber
Spor

Etebo'dan kötü haber

Galatasaray'da Nijerya Milli Takımı ile Sierra Leone maçına çıkan Etebo maçın ilk yarısında sakatlandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 02:19:00 -
Etebo'dan kötü haber

Galatasaray'ın Nijeryalı orta saha oyuncusu Etebo Milli maçta sakatlandı. Sierra Leone ile Nijerya'nın karşı karşıya geldiği maçın 37. dakikasında sakatlık geçiren Etebo oyundan çıkmak zorunda kaldı. Oghenekaro Etebo'nun sakatlığına ilişkin resmi açıklama ise henüz yapılmadı.

Bu sakatlığın ardından Galatasaray'da Milli arada sakatlık ve koronavirüs teşhisi konan futbolcuların sayısı 9 oldu. Sakatlığı bulunan isimlerden Muslera'nın dışında Falcao ve Luyindama'nın yanı sıra Elabdelaoui, Babel, Arda ve ismi açıklanmayan 2 isme koronavirüs teşhisi konmuştu.

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