ETCEP projesi ile çocuklara 'eşcinsel' sapkınlık aşılanıyor!

yeniakit.com.tr özel haber

Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından ortaklaşa finanse edilen ve Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen "Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi (ETCEP)" ile çocuklara 'cinsiyet eşitliği' adı altında eşcinsellik telkin ediliyor.

2014’te başlatılan ve 2016 yılından bu yana farklı isim ve çalışmalar altında yürütülen proje kapsamında okullarda çocuklara 'cinsiyet eşitliği' üzerine eğitimler verilip, programlar düzenleniyor.

Çocuklara eşcinsellik aşılanıyor!

Ancak eğitimlerden yansıyan görüntüler çocuklara eşcinsellik propagandasının yapıldığını gözler önüne seriyor. ETCEP sitesinde gezinenler farklı okullarda uygulanmış cinsiyetsizleştirmeyi özendiren fotoğraf kareleriyle karşılaşıyor.

ETCEP’in sitesinde çok sayıdaki proje kapsamında çekilmiş fotoğraflar arasında yer alan Mardin Kızıltepe’deki 23 Nisan ilkokulu’nda çekilmiş karelerde eşcinseller tarafından kullanılan gökkuşağı renkleri ellerine tutuşturulmuş öğrencilerin hep birlikte "Renkleri Cinsiyeti Yoktur" sloganını tamamlayan harfler taşıdığı görüldü.

Kız ve erkek çocuklar yer değiştirildi!

Eğitim programlarında çekilem fotoğraf karelerinde erkek çocukların eline bebek tutuşturulurken, kız çocuklara ise yapay bıyık takıldı. Çocukların ellerinde tuttukları afişlerde iki cinsiyeti aynı anda betimleyen çizimler de yer aldı.

Proje kapsamında çocuk yaştaki öğrencilere verilen bir diğer eğitimde ise Mustafa Kemal Atatürk ve Kofi Annan’ın sözleriyle cinsiyetin, eşitliğe aykırı ve kalkınmaya engel olduğu ve de ortadan kaldırılması gerektiği aşılanıyor.

Yine ETCEP’in resmi internet sitesinde proje ile neyin amaçladığı açıklanırken "geleneksel cinsiyet rolleriyle ilgili mevcut kalıp yargılar" ifadesi kullanılarak toplumdaki mevcut kadın-erkek algısının yanlış olduğu belirtiliyor.

Proje British Council’e ait

Milli Eğitim Bakanlığının "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ne Duyarlı Okul Projesi" hakkında yapılan araştırmalar projenin İngiltere'nin uluslararası eğitim ve kültürel fırsatlardan sorumlu en büyük organizasyonu olan British Council liderliğindeki konsorsiyum tarafından hazırlandığını ortaya çıkardı. ETCEP resmi internet sitesinde de projenin British Council sorumluluğunda olduğu ifade ediliyor.

Vatandaşlar tepkili

Çocuklarını milli ve manevi değerlerine bağlı birey olarak yetiştirmek isteyen duyarlı vatandaşlar "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ne Duyarlı Okul Projesi" kapsamında öğrencilere "eğitim" olarak sunulan bu türden ‘eşcinsellik’ içeren uygulamalara karşı Milli Eğitim Bakanlığı’nın ve Bakan Ziya Selçuk’un adım atmasını bekliyor.

yeniakit.com.tr