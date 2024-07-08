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Yaşam Et yiyen dev çekirge o ilde görüldü
Yaşam

Et yiyen dev çekirge o ilde görüldü

Yeniakit Publisher
2024-07-08 22:52:00 -

Elazığ'da görüntülenen dev et yiyen çekirge korku dolu anlar yaşattı.

Elazığ'ın Palu ilçesinde bal kovanlarına bakmaya giden Mehmet Şekerci, kovanlarda dev bir çekirge olduğunu fark etti. İlk defa böyle bir çekirge gören vatandaş, internetten yaptığı araştırmada çekirgenin tarıma zararlı böcekleri yiyerek beslenen etçil bir tür olduğunu öğrendi. Çekirgenin zararlı olmadığını öğrenen vatandaş, çekirgeyi cep telefonu ile görüntüledikten sonra tekrar doğal ortamına bıraktı.

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