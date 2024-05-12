Et fiyatları düşecek! Bu gemideki 20 bin hayvan pazartesi Türkiye’de

Karkas et fiyatındaki köpük gün geçtikçe azalıyor. Fiyatların daha da düşmesi bekleniyor. Gazeteci Zafer Şahin;

“Daha önce yazmıştık. ESK’nın hayvan yüklü gemileri yolda diye. Bu görüntülerin olduğu gemi de pazartesi gelecek. Sadece bu gemide 20 bin besilik hayvan var. Bu kadar mı? Değil. Devamı da geliyor. Brezilya ve Uruguay’dan yola çıkan başka gemiler ve yola çıkacaklar da var. Yani ESK’nın planı işliyor.

Kurban öncesi ette fiyat yükselir diyenler vardı. O da olmadı. ESK vakıflara uygun fiyattan kurbanlık hayvan veriyor.. Vakıflar da bu yıl kurban bedellerini erken ve fırsatçıların beklediği rakamlardan düşük açıkladı. Bu arada bu yıl kurbanda hayvan sıkıntısı beklenmiyor.” Diye paylaşım yaptı