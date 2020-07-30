Et dolapta nasıl dinlendirilir?
Kurban eti pişmeden ne kadar dinlenmeli? Kurban bayramında kesilen etler kavurma yapılarak konuklara ikram edilir. Kurban bayramında et kavuracak olanlar etin ne kadar kaç saat dinlendirmenin önemli olduğunu araştırmaya başladı. Pek çok kişi “Et kaç saat dinlendirilir?” , “Et buzdolabında kaç saat dinlenmeli?” , “Kurban kesildikten kaç saat sonra et kavrulur?” sorularının cevaplarını araştırıyor.
31 Temmuz Cuma-3 Ağustos tarihlerinde kurban bayramı idrak edilecek. Kurban bayramı öncesinde hekimler vatandaşları maske, mesafe kurallarına riayet etmeleri konusunda uyarıyor. Ayrıca uzmanlar kurban bayramında beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğini taze etin dinlendirildikten sonra tüketilmesi gerektiğini belirtiyor.
Et dolapta nasıl dinlendirilir?
Kurban bayramlarında kurbanlar kesildikten sonra etler hızlıca pişirilir. Ancak kasaplar etin dinlendirilmesinin çok önemli olduğunun altını çiziyor. Kurban bayramı günü et kavuracaksanız pişirme işlemi öncesinde etin buzdolabında en az 3-4 saat dinlendirilmesi çok önemli.