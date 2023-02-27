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Yerel Eşya için eve girdiler, depreme yakalandılar
Yerel

Eşya için eve girdiler, depreme yakalandılar

Malatya'da ağır hasarlı binadan eşya çıkartırken 5,6 büyüklüğündeki depreme yakalanarak enkazda kalan baba ve kızı, ekipler tarafından bulundukları yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-27 16:22:00 -
Eşya için eve girdiler, depreme yakalandılar

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve ağır hasarlı olduğu ileri sürülen Şeyh Bayram Mahallesi’ndeki evlerinden iddiaya göre eşya taşırken, Malatya'da 12.04'te meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde çöken binanın altında kalan baba Aziz Deliktaş ile kızı Şeyma Deliktaş, ekipler tarafından sağ çıkarıldı.

Hastaneye kaldırılan baba kızın tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

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