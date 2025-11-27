Eşref Rüya dizisinde duygusal fırtına: Müslüm Gürses’in ‘Seni Yazdım’ eseri milyonların kalbine yeniden dokundu

Ekranlarının fenomen dizisi Eşref Rüya, bu akşam yayınlanacak yeni bölümüyle izleyicisini hem duygusal hem de müzikal bir yolculuğa çıkarıyor. Tims&B imzalı yapımın merakla beklenen yeni bölümünde, dizinin hayranlarının çok sevdiği 'Yetimler' grubu, bir kez daha unutulmaz bir performansa imza atıyor.

Eşref Rüya’nın yeni bölümünde izleyicileri Müslüm Gürses sürprizi bekliyor. Daha önce ‘Kehribar’ şarkısındaki performanslarıyla viral olan Yetimler, bu kez Müslüm Baba’nın ‘Seni Yazdım’ adlı eserini seslendirdi. Dinçer’in yanında kendisini madara ettiği için Nisan’dan ayrılan Eşref’in yer aldığı sahnede Gürdal (Necip Memili), Müslüm (Tolga Tekin) ve Faruk (Ahmet Rıfat Şungar), ‘Seni Yazdım’ı söyledi.

‘BÖYLE BİR AŞK GÖRÜLMEMİŞ DÜNYADA’

Eşref Rüya’nın yeni bölüm ön izlemesi sosyal medyayı salladı. Yetimler’in felekten bir gece çaldığı sahne yayınlanır yayınlanmaz izlenme rekoru kırdı. Gürdal, Müslüm ve Faruk’un seslendirdiği; Eşref’in ise onları dinlerken adeta rüyaya daldığı anlara yorum yağdı. İzleyiciler ‘Böyle bir aşk görülmemiş dünyada. Ne geçmişte ne de bundan sonra da. Arasalar bulamazlar rüyada. Göremezler, seni yazdım kalbime’ sözlerinin Eşref’le Nisan’a yazıldığı konusunda birleşti.

Eşref Rüya, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de.