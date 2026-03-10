Çin 53 ülkeyle arasındaki vergileri sıfırladı!

Çin, küresel ticaret dengelerini değiştirecek tarihi bir karara imza atarak 53 Afrika ülkesine uyguladığı gümrük vergilerini sıfırladığını duyurdu.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, 14. Ulusal Halk Kongresi kapsamında düzenlediği basın toplantısında, 1 Mayıs 2026 tarihinden itibaren Afrika’dan ithal edilen tüm ürünlerin Çin pazarına gümrüksüz gireceğini açıkladı.

"BÜYÜK FEDAKARLIKLARLA İNŞA EDİLDİ"

Çin-Afrika dostluğunun "kalpten kalbe" ve büyük fedakarlıklarla inşa edildiğini belirten Wang Yi, bu kararın sadece ticari bir hamle değil, diplomatik bir bağlılık göstergesi olduğunu vurguladı.

Wang, "Çin-Afrika topluluğunun inşasında yeni bir sayfa açıyoruz. Bu uygulama ile Afrika'nın Çin pazarının sunduğu devasa fırsatlardan tam kapasiteyle yararlanmasını sağlayacağız" dedi.

600 ETKİNLİK VE YENİ DÖNEM

Resmen başlayan "Çin-Afrika Halklar Arası Etkileşim Yılı" çerçevesinde yaklaşık 600 kültürel ve ekonomik etkinlik planlandığını belirten Wang, iki coğrafya arasındaki bağların gelecek nesillere taşınacağını ifade etti.

Karar, özellikle hammadde ve tarım ürünleri ihracatı yapan Afrika ülkeleri için tarihi bir fırsat olarak nitelendirilirken, küresel piyasalarda Çin'in Afrika'daki nüfuzunu artırma hamlesi olarak yorumlandı.