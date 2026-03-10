Meteoroloji’den uyarı üstüne uyarı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 10 Mart Salı raporuna göre; kuzey kesimlerde sıcaklıklar 2 ila 4 derece artarken, iç ve doğu bölgelerde buzlanma, don, pus ve sis etkili olacak; Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için ise çığ uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor. İç ve doğu kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Kuzey, iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Hava sıcaklıklarını kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise; genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE 3°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 5°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 3°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 4°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR -1°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 4°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 8°C, 19°C
Az bulutlu
MANİSA 7°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA 3°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 9°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 3°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 8°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA -1°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI -4°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR -1°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 0°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU -4°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 1°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU -4°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 2°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA -1°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 3°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT -3°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 2°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -13°C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS -13°C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA -3°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN -10°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR -2°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 2°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 0°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 5°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu