Eşref Paşa’yı dualarla yâd ediyoruz

Parlamenter sistem bataklığı sayesinde iktidar yüzü görebilen sol zihniyetin hükümet ortağı olduğu, JİTEM ve ‘beyaz Toroslarla’ özdeşleşen 1993 yılı, 467 faili meçhul cinayetle en kanlı yıl olarak kayıtlara geçti. Türkiye’nin zifiri bir karanlığa büründüğü bu süreçte, terör örgütü PKK’nın kökünün kazınmasına yönelik önemli adımlar atan ve devletin içerisinde ur haline gelmiş yapıları deşifre eden Jandarma Genel Komutanı Eşref Bitlis Paşa, kriptoların hedefi haline gelmişti. Diyarbakır’a gitmek üzere 17 Şubat 1993’te Ankara Güvercinlik Askeri Havaalanı’ndan kalkış yaptıktan sıra süre sonra Yenimahalle’deki PTT işletme merkezine düşen uçakta şehit olan Bitlis Paşa, Türkiye’yi yasa boğmuştu. Şehadetinden bir hafta önce Bitlis Paşa’nın; Suriye, İran, Irak dışişleri bakanlarıyla görüşerek PKK’yı bitirmeye çalışması, ABD’nin PKK’ya yardım ettiğini açıklaması ve Çekiç Güç’ün ülkeden çıkarılması için uğraşlar vermesi, suikast iddialarını kuvvetlendirmişti. Uçağın düşüş sebebinin buzlanma ve pilotaj hatası olduğunu açıklanmış, ancak daha sonra olayla ilgili hiçbir bilirkişi raporu ve teknik rapor düzenlenmediği, üstelik enkazın da hurdacıya satıldığı ortaya çıkmıştı. Aradan geçen 29 yıla rağmen Eşref Paşa’nın şehadetinin üzerindeki sır perdesi aralanamadı.