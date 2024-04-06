Esra öğretmenin kütüphane hayalini meslektaşları gerçekleştirdi

Gönüllü öğretmenler arasında yer aldığı Endülüs Okuma Projesi kapsamında çocukların ve gençlerin okuma alışkanlığı ve kültürünün geliştirmesine gönül veren 34 yaşındaki Tanrıverdi, yaşamının son birkaç ayını kütüphane kurma projesi üzerinde çalışarak geçirdi. Tanrıverdi’nin bu hayali, 6 Şubat depreminde Kahramanmaraş’ta 2 çocuğu ve eşiyle enkaz altında kalarak hayatını kaybetmesiyle yarım kaldı.

Endülüs Okuma Projesinin gönüllü öğretmenleri, Esra öğretmenin hayalini ve projesini tamamlayarak adını yaşatmak için aralarında topladıkları parayla pilot okul seçtikleri Konya’nın Ilgın ilçesindeki Ilgın Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde kütüphane kurdu. Esra öğretmenin adının verildiği kütüphaneyi ziyaret eden ağabey Harun Demirkol ve yeğenleri, gözyaşlarına hakim olamadı.

Endülüs Okuma Projesi Genel Koordinatörü Turgut Yaşar da “Projedeki öğretmen arkadaşlarla kendi aramızda bir para topladık ve hocamızın adının yaşayacağı bir kütüphane kurduk. Projemizdeki her öğretmenimiz gibi Esra hocamız da okumaya gönül vermiş bir öğretmenimizdi. Onun ismi en güzel bir kütüphaneye yakışır diye düşündük. Esra hocam öğrencilerini çok seven bir öğretmendi. Çok heyecanlıydı. Hocamızın yarım kalan hayalini arkadaşları olarak gerçekleştirmiş olduk” dedi.