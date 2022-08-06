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Medya Esra Ezmeci'nin programındaki kurgu ifşa oldu! Toplumun ahlakını işte böyle bozuyorlar..
Medya

Esra Ezmeci'nin programındaki kurgu ifşa oldu! Toplumun ahlakını işte böyle bozuyorlar..

Fulya Öztürk'Ün kamuoyuna "Psikolog" diye pazarladığı Esra Ezmeci'nin programında işlenen konuların "kurgu" olduğu ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-08-06 20:48:00 - 2022-08-06 21:19:47
Esra Ezmeci'nin programındaki kurgu ifşa oldu! Toplumun ahlakını işte böyle bozuyorlar..

 Yeniakit.com.tr 

Sosyal medyada takipçilerinin kendisine gönderdiğini iddia ettiği gayr-i ahlaki soruları kamuoyuyla paylaşıp, toplum ahlak yapısını hedef alan Esra Ezmeci'ye ABD merkezli Fox TV kucak açtı.

Ezmeci, Fox TV'de "Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya" programına başladı.

Kurgu foyası ortaya çıktı!

Ezmeci'nin programı için verilen bir iş ilanı rezaletin gerçek yüzünü ortaya çıkardı. Cast ajansı sahibi olduğu öğrenilen Fatma İldeniz adlı kadın, program için verdiği ilanda ahlaksızlığın nasıl kurgulandığını açık etti.

İldeniz, Fulya Öztürk'ün "Psikolog" diye kamuoyuna pazarladığı Esra Ezmeci'nin yeni programına ilişkin iş ilanında, şu ifadeleri kullandı:

Herkese merhaba, Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya programına gerçek gelin, damat, kaynana, kız-erkek sevgili ya da nişanlı da olabilir. Aralarında sorun olmasına gerek yok ekip kurgu da yapabilir..

Bütçe yüksek olacak, kişi başı haftalık 7 bin TL alacaksınız. Gelin ayrı, damat ayrı ve kayınvalide ayrı 7 bin TL. Detaylar seçim olduktan sonra belli olur. Ortalama saatleri günleri vs. lütfen kesin düşünenler dönüş yapsın. Önce seçimler olur daha sonra yayın tarihi çekim günleri belli olur.

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Yorumlar

hıdır

Fox Tv'de ne gerçek....

ümitt

Aşağılık işler, hükumet bunların yayın lisansını iptal etmelidir!!!
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