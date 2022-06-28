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Medya Esra Ezmeci büyük bir skandala imza atmaya hazırlanıyor! Türkiye'nin başına bela olacak
Medya

Esra Ezmeci büyük bir skandala imza atmaya hazırlanıyor! Türkiye'nin başına bela olacak

FOX TV'nin ünlü edip kamuoyuna "psikolog" diye pazarladığı Esra Ezmeci ekranlara yine akılalmaz bir program ile geri dönüş yapıyor.

Yeniakit Publisher
2022-06-28 11:26:00 -
Esra Ezmeci büyük bir skandala imza atmaya hazırlanıyor! Türkiye'nin başına bela olacak

Reyting uğruna ahlaksızlığın teşhir edildiği FOX TV'deki gündüz kuşağı programlarından 'Fulya İle Umudun Olsun'un sunucusu Fulya Öztürk'ün muhabirliğe geri dönüş kararı sonrası yerine gelen isim yine skandal bir isim oldu.

FOX TV'nin ünlü edip kamuoyuna "psikolog" diye pazarladığı Esra Ezmeci, Fox Tv'de yeni bir programa başlıyor.

Bir dönem Fulya ile Umudun Olsun programında da yer alan Esra Ezmeci, FOX TV’de Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya programını sunacak.

“Tüm ilişki problemlerinizi hep birlikte çözümleyeceğimiz" diyerek programının tanıtımını yapan Esra Ezmeci bilindiği üzere sosyal medyada kendisine yöneltilen ahlaksız soruları ifşa edip takipçileri ile paylaşıyor.

8
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Yorumlar

099

arkasında lanetli nin olduğu hiçbir icraat müslüman in asla lehine olmaz.

selocasen

ilişkilere kandisimi girecekmiş merak etimde
TÜM YORUMLARA GİT ( 8 )
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