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Gündem Esra Ezmeci ahlaksızlıkta yine zirve yaptı!
Gündem

Esra Ezmeci ahlaksızlıkta yine zirve yaptı!

Türkiye'de aile yapısını dinamitleyen ahlaksız dizilere ev sahipliği yapan FOX TV'nin ünlü edip kamuoyuna "psikolog" diye pazarladığı Esra Ezmeci, mide bulandırmaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-05-03 13:05:00 -
Esra Ezmeci ahlaksızlıkta yine zirve yaptı!

Türkiye'de aile yapısını dinamitleyen ahlaksız dizilere ev sahipliği yapan FOX TV'nin ünlü edip kamuoyuna "psikolog" diye pazarladığı Esra Ezmeci, mide bulandırmaya devam ediyor. Son ahlaksızlığı önceki rezilliklerini aratmayan Ezmeci, bu defa da kendisine gelen "Eltim bana iç çamaşırlı ve gecelikli resimler atıyor. 'Yenge nasılım?' diyor. Neden acaba?" şeklindeki soruyu çocukların da gördüğü sosyal medya hesabından paylaştı. Sözde psikoloğun söz konusu paylaşımı her zaman olduğu gibi yine büyük tepki çekti. 

 

 

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