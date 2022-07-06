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Medya Esra Erol'un muhabiri Caner Toygar'dan çarpıcı itiraf: Pişmanım
Medya

Esra Erol'un muhabiri Caner Toygar'dan çarpıcı itiraf: Pişmanım

Bir dönem ekranlara gelen evlilik programlarıyla ünlenen Caner Toygar, kafasında bardak kırma olayıyla ilgili konuştu.

Yeniakit Publisher
2022-07-06 12:12:00 -
Esra Erol'un muhabiri Caner Toygar'dan çarpıcı itiraf: Pişmanım

Hafızalara katıldığı evlilik programıyla kazınan Caner Toygar, kendisiyle özdeşleşen 'kafada bardak kırma' hareketinin sebebini ilk kez açıkladı.

Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan programının son konuğu, 2000'li yılların başına ekranlara gelen 'Gelinim Olur musun?' yarışmasıyla tüm Türkiye tarafından tanınır hale gelen Caner Toygar oldu.

Şimdilerde Esra Erol'la birlikte çalışan Toygar, hakkında yanlış bilinenleri anlattı.

Toygar, programda aşk yaşadığı Tülin'le ayrıldıktan sonra Gülben Ergen'in programına katılıp kafasında bardak kırmıştı; o günü şöyle anlattı:

'Keşke vurmasaydım"

"Gülben Ergen'in programında beni günlerce aradılar. Ben dedim ki, 'İyi değilim. Programa çıkmak istemiyorum.' Biliyorum tatsızlık çıkacak. 3 ay aradılar. En son dedim ki 'Tülin'i yayına almayacaksanız ben geleceğim.' 'Asla Tülin'i bağlamayacağız' dediler...

Zaten o dönem psikolojim bozuk. Biraz konuştuktan sonra Tülin'i bağladılar. Tülin de o dönem sürekli yalan-doğru bir şeyler anlatıyordu. Yayına bağlanınca yine bir şeyler söyledi. Ben de sinirlendim. O an Gülben Hanım, 'Al su iç' dedi. Keşke onu yapmasaymış. Bardağı aldım, vurdum... Keşke vurmasaydım.

O dönem insanlar, 'Para aldı', 'Reklam aldı' dediler. Zaten en iyi programlara çıkıyorum. Niye reklam yapayım? Öyle oldu. Pişmanım."

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