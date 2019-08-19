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ESOGÜ personeli bayramlaştı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörlüğü’nün Kurban Bayramı dolayısıyla üniversite personeli için düzenlediği bayram kutlaması, ESOGÜ Otel Çok Amaçlı Salon’da gerçekleşti.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 14:46
ESOGÜ personeli bayramlaştı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörlüğü’nün Kurban Bayramı dolayısıyla üniversite personeli için düzenlediği bayram kutlaması, ESOGÜ Otel Çok Amaçlı Salon’da gerçekleşti. Kutlamada üniversite akademik ve idari personeli bayramlaşırken, ESOGÜ Yönetimi de başta Rektör Prof. Dr. Kemal Şenocak olmak üzere bayramlarını kutladığı personeliyle sohbet etme fırsatı buldu.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 14:46
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