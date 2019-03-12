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ESO’dan istihdam seferberliğine tam destek

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, İstihdam Seferberliği 2019 kapsamında açıklamalarda bulundu.

12 Mart 2019 Salı 17:01
ESO’dan istihdam seferberliğine tam destek

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, İstihdam Seferberliği 2019 kapsamında açıklamalarda bulundu.


Kesikbaş, “Sanayicilerimize, girişimcilerimize ve iş insanlarımıza çağrıda bulunuyorum. Ülkemizin gücüne ve geleceğine inanan insanlar olarak işsizliği düşürmek, istihdamımızı arttırmak ve sanayimizin gücünü katlamak için birlikte çalışacağız ve bu alanda atılmış adımları da destekleyeceğiz. Hiç şüphesiz bunlardan biri de ‘İstihdam 2019’ ya da en yakışan ismiyle ‘Burası Türkiye Burada İş Var’ projesidir” dedi.


Başkan Kesikbaş, yaptığı açıklamada, ülkenin zor bir dönemeçte olduğunu ifade ederek, bunu aşmada her türlü desteğin değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Kesikbaş, “Cumhurbaşkanımızın çağrısı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve TOBB iş birliğinde başlatılan İstihdam Seferberliği’ni çok önemsiyoruz. Büyük bir heyecan oluşturan bu çağrı iş dünyamıza büyük destek olacaktır” ifadelerini kullandı.


“ESO olarak üyelerimize her türlü desteği vermeye hazırız”


Seferberlik kapsamında 8 adet teşvik oluşturulduğunu belirten Kesikbaş, “Teşvikler içerisinde yeni istihdama ücret desteği, yeni istihdamın SGK primine, vergisine destek bulunmakta. Ayrıca, kısa çalışma ödeneği, asgari ücret desteği, düzenli ödemeye devamlı destek, Kalkınmaya ilave destek ve önce işbaşı eğitim sonra istihdam desteği gibi unsurlar var. İlk olarak işverenlerin Nisan ayı sonuna kadar sağlayacağı her ilave istihdam için, üç ay boyunca pirim ve verginin yanında ücret de ödemeyecek. 2020 yılının Aralık ayına kadar her yeni istihdam için 12 ay süresince SGK pirimlerini ve vergilerini ödemeyecekler, kadın, genç ve engelli istihdamında ise bu sürenin 18 aya kadar çıkacak. İşyerinde çalışma sürelerini geçici olarak azaltmak durumunda kalan işverenlerime üç ay boyunca azaltılan süreye ilişkin çalışanların ücretleri yine devlet tarafından ödenecek. Tüm bu desteklerin ayrıntıları konusunda ESO olarak üyelerimize her türlü desteği vermeye hazırız” dedi.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 17:01
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