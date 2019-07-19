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ESO üyeleri Roketsan yöneticileri ile buluştu

Eskişehir Sanayi Odası’nın (ESO), Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşunu üyeleri ile bir araya getirme etkinliğin son katılımcısı ülkemizin en büyük üreticilerinden olan Roketsan A.

19 Temmuz 2019 Cuma 14:21
ESO üyeleri Roketsan yöneticileri ile buluştu

Eskişehir Sanayi Odası’nın (ESO), Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşunu üyeleri ile bir araya getirme etkinliğin son katılımcısı ülkemizin en büyük üreticilerinden olan Roketsan A.Ş. oldu.


Firmanın yöneticileri, uzman mühendisleri ve satın alma profesyonellerinin katıldığı etkinlikte ESO üyeleri ikili iş görüşmelerinde bulundu.


500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2018 yılı listesinde 85’inci, yine aynı sene içerisinde Dünya’nın En Büyük 100 Savunma Sanayi Şirketleri listesine giren ve roket ile füze tasarımı, geliştirilmesi ve üretimi konularında lider seviyede olan ROKETSAN A.Ş, Eskişehirli üreticiler ile iş ortaklığı görüşmelerinde bulundu.


Tedarikçi Günleri’nin açılışında konuşan ESO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sinan Özeçoğlu, “Bugün Tedarikçi Günlerinin 7’ncisini gerçekleştiriyoruz ve ROKETSAN A.Ş. bizimle. Burada nitelikli, içi dolu iş görüşmeleri yapılacak, hem Eskişehir sanayisine hem de Türkiye sanayisine katkı sağlayacağız. Amacımız nitelikli ve teknolojik üretmek, Eskişehir’e hayırlısı olmasını diliyorum” dedi.


Yüksek yerlileşme oranı


ROKETSAN hakkında bilgilendirmelerde bulunan ROKETSAN Tedarik Direktörü Ali Şarlak ise “Roketsan, Savunma Sanayi İcra Komitesi kararı ile 1988 yılında roket ve füze sistemlerimiz ile ülke savunmasına hizmet etmek amacıyla kurulmuştur. Nitelikli işler yapmayı ve yerlileşme oranımızı yükselterek ülke savunma sanayimizi güçlendirmek için çalışıyoruz. 2018’deki yerlilik oranlarımıza baktığımızda yüzde 88 oranında malzeme bazında yerliyiz, aynı yıl toplam 4 milyar 396 milyon sipariş aldık ve 2 bin 459 firma ile çalıştık bu firmaların yüzde 74’ü milli ve yerli firmalardır. Herkesle çalışıyoruz ama gizlilik açısından önem teşkil eden 169 kalite onaylı firmamız var” diye konuştu.


Tedarik direktörlüğünün tedarikçi portalında adım adım başvuru yönlendirmelerinin yapıldığı bilgisini veren Şarlak, roket-füze sistemleri, hassas güdümlü füze ve mühimmatlar, balistik koruma sistemleri, test ekipmanları, silah sistemleri yazılımı ve hava-kara savunma sistemleri, kimya gibi alanlarda faaliyet gösteren tedarikçiler ile çalıştıklarını belirtti.


Yapılan açılış konuşmalarından sonra Roketsan A.Ş. Yönetici Mühendis Cihan Gökçay, Kıdemli Uzman Mühendis Mehmet Boyacıoğlu, Yönetici Mühendis Mehmet Sarı, Uzman Mühendis Anıl Alkan, Mühendis Bahadır Demir, Mühendis Mustafa Turhan, Kıdemli Teknisyen Hüseyin Seymen, Eskişehirli iş insanları ile ikili iş görüşmelerinde bulundu.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 14:21
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