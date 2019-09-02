ESO Başkanı Kesikbaş; “Üretmeyi iyi biliyoruz, ama zamlar çok zorlayıcı”

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, doğalgaz fiyatlarına peş peşe yapılan ve yüzde 32’ye ulaşan zam oranının üretim ekonomisini zora sokacağını belirtti.

Yapılan zamlarla enerji maliyetlerindeki artışın sanayiciyi için zorlayıcı olduğunu ifade eden Kesikbaş, bu durumun yurt dışı piyasalarda rekabet güçlerini azaltacağını belirtti.Yaptığı açıklamada, sanayicilerin elini taşın altında tutmaktan çekinmediğini ifade eden Kesikbaş, şunları söyledi;

“Sanayici zorlu ve rekabetçi iç-dış koşullara karşı fedakârca mücadelesini sürdürmektedir. 2018-2019-2020 yılları için sanayicilerimiz bütçe ve hedeflerini yaparken, kar etme yılı olarak değil, mevcut kazanımlarını koruma derdi içerisindedir. Sanayicilerimiz ‘daha az kazansınlar’ gibi öngörüler sebebiyle bu tip direk girdi oluşturan enerji maliyetlerini kaldırabilecek seviyede değillerdir. Yurt dışına çıkan, ihracat hamleleri geliştiren ülkemiz üreticileri dış dünya ile rekabet etmekte zorlanmaktadır. Girdi maliyetlerinde özellikle enerji kullanımı yüksek olan sektörlerdeki firmalarımız; ürün maliyetlerinde ciddi sıkıntılar yaşamakta, rekabet gücünü kaybetmektedir. Hiç bütçelenmemiş enerji maliyetlerindeki artışlar ciddi şekilde sanayiciyi etkilemiş durumda. İyimser olmak istiyoruz, üretmeyi iyi biliyoruz ama mutlaka bu işler içinde daha öngörülebilir zamların yapılmasında fayda var. Enerjideki bu artışlar sanayici satış fiyatlarına hiçbir şekilde yediremeyecektir. Bir senelik duruma bakınca, enerji maliyetlerinin getirdiği karlılık en son bilançoda 5-6 puan fark getirmektedir. Son bir iki yıldır sanayici büyük paralar kazanmıyor. Herkes güvenli bir limanda şirketini tutmaya çalışıyor. Finansal sorun yaşamadan şirketlerini ayakta tutmaya çalışıyorlar. Bir diğer önemli kısım; özellikle OSB’lerde üretim yapan firmalarımız yüzde 11 elektriğe daha fazla para ödemekte, ayrıca OSB yönetimleri elektrik kullanım miktarının en az 3-4 katı teminat mektupları istemektedir. Önemli sayıda şirketimizin elektriği kesilmiş, üretimleri durmuştur. Birçoğunda yasal takibat devam etmektedir. Piyasadaki ödeme vadelerinin uzun olması; ancak enerjinin nakit olarak ödenmesi, sanayicimizi zora düşürmektedir. En azından bu zamlar ülkemiz için kaçınılmaz ise de; ödemede taksitlendirme yapılması, OSB’lerin teminat mektubu istememesinin sağlanması gibi önlemler alınmalıdır. Aksi takdirde zaten kar etmek kaygısı olmayan sanayicilerimiz, özellikle KOBİ’lerimiz enerji maliyetleri ve ödeme süreçleri sebebiyle işlerini kaybetme durumunda kalacaklardır. Son bir ayda doğalgaza iki kez zam yapıldı ve toplamda yüzde 32 artış var. Enerji maliyetlerindeki artış sanayiciyi zor duruma sokuyor. Yurt dışı piyasalarda rekabet gücümüzü azaltıyor. Şirket karlılıkları son iki yıldır ciddi şekilde düşüyor. Şirketlerin yatırım yapmaya parası oluşmuyor. 2020-2021’de muhtemelen yatırımlar düşecek.”