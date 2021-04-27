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Ekonomi Esnafın kredi borçları süresiz ertelenecek mi?
Ekonomi

Esnafın kredi borçları süresiz ertelenecek mi?

Tam kapanma genelgesi, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamaların ardından netlik kazandı. Esnaf vatandaşlar kredi borçlarına ilişkin bir kararın alınıp alınmadığını merak ediyor. Peki, Esnafın kredi borçları süresiz ertelenecek mi? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-04-27 17:28:00 -
Esnafın kredi borçları süresiz ertelenecek mi?

Esnafın kredi borçları süresiz ertelenecek mi? sorusu merak kazandı. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 12 maddelik yeni talep listesini Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a sundu. 

Esnafın kredi borçları süresiz ertelenecek mi?

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a 12 maddelik yeni talep listesi sundu.

Palandöken'in yazılı açıklamasında, sunduğu liste şu şekilde:

- Esnaf ve sanatkârlarımızın gelir vergisi, stopaj vb. gibi tüm vergilerden muaf olması,

- Elektrik, su, doğal gaz gibi enerji girdilerinin geçici olarak devletimizce finanse edilmesi,

- Tüm meslek dallarında sıkıntı yaşayan esnaf ve sanatkârlarımız ile yanlarında çalışanlara ekonomik destek verilmesi,

- Tüm meslek dallarında sıkıntı yaşayan esnaf ve sanatkârlarımız ile yanlarında çalışanlarının SGK primlerinin devletimiz tarafından karşılanması,

- Esnaf ve sanatkârlarımızın borçlarının süresiz ve faizsiz olarak ertelenmesi,

- Ödenemeyen vergi borçlarının, geçmiş kredi borçlarının ve bankalara olan tüm borçlarının faizsiz olarak ertelenmesi,

- Söz konusu pandemi sürecinde ekonomik olarak sıkıntıya giren ve daha önce yararlandıkları yapılandırmaları bozulan esnaf ve sanatkârlarımıza yeni bir yapılandırma hakkının acilen sağlanması,

- Ticari araçların kullandığı akaryakıt fiyatlarında ÖTV ve KDV indirimi sağlanması,

- Salgın sona erip piyasa normalleşene kadar desteklerin sürdürülmesi,

- Esnaf ve sanatkârlarımız ile yanlarında çalışanlara COVID- 19 aşısında öncelik tanınması,

- Kısa çalışma ödeneğinin kapsamı genişletilerek, yeni başvurulara imkân tanınmalı,

- Tam kapanma döneminde muafiyet kapsamında bulunan işyerleri dışında kalan esnaf ve sanatkârlarımıza nakdi destek sağlanmalıdır.

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