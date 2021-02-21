Koronavirüs salgını sürecinde devlet tarafından vatandaşlara birçok destek sağlanmakta. Bunlarla beraber kira yardımı ve hibe desteği ödemeleri de başlatıldı. İlk aşamada taksi, dolmuş, servis işletmecisi, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü gibi meslek gruplarına sağlanacak ödeneğin kısa sürede ödemelerine yapılmaya başlandı.

Esnafa gelir kaybı desteği yapılacak mı?

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarlarla gerçek kişi tacirlere yönelik şubat ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemelerine başladıklarını duyurdu.

Bakan Pekcan, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Bakan Pekcan, esnaf ve sanatkarlara ve gerçek kişi tacirlerine yönelik şubat ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemelerine başladıklarını duyurdu.

Koronavirüs salgınından etkilenen esnaf, sanatkar ve gerçek kişi tacirlere yönelik gelir kaybı desteği ödemelerinin ilk taksiti 20 Ocak tarihinde, kira desteği ise 27 Ocak tarihinde yatırılmaya başlanmıştı.

Gelen talepler üzerine desteklerden yararlanma şartlarını taşıyan ancak müracaatta bulunmayanlar için e-Devlet üzerinden son başvuru tarihi 31 Mart 2021 tarihine uzatılma kararı alınmıştı.

Gelir kaybı desteği 3 ay süreyle 1000 lira, kira desteği ise büyükşehirlerde 750, diğer şehirlerde de 500 lira olarak verilmektedir.