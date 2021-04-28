  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Esnafa 1500 lira sigorta prim desteği ne zamana kadar verilecek?
Ekonomi

Esnafa 1500 lira sigorta prim desteği ne zamana kadar verilecek?

Tam kapanma destek desteği olacak mı? sorusu için esnaf merakla bekliyordu. Koronavirüs salgını dolayısıyla hükümetin ticaret erbabının yaşadığı mali kayıpların telafisi için esnafa sunulacak destek merak ediliyor. Tam kapanma dönemine hazırlanan esnafa nasıl destek verilecek? Esnafa 1500 lira sigorta prim desteği ne zamana kadar verilecek? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-04-28 16:43:00 -
Esnafa 1500 lira sigorta prim desteği ne zamana kadar verilecek?

Esnafa destek yardımı gündemde. AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Kovid-19 salgını nedeniyle dünyanın birçok ülkesinde üretim ve tedarik zincirleri olumsuz etkilendi. Salgının Türkiye'de de ortaya çıkmasıyla hayata geçirilen "Ekonomik İstikrar Kalkanı Tedbirleri" çerçevesinde yapılan muhtelif düzenlemeler ve sağlanan desteklerle ticaret erbabının mali açıdan korunması için Ticaret Bakanlığı başta olmak üzere birçok bakanlık ve kurum tarafından kapsamlı adımlar atıldı.

Esnafa 1500 lira sigorta prim desteği ne zamana kadar verilecek?

Esnafa salgın döneminde verilen söz konusu destekler tam kapanma döneminde de devam edecek.
Bu kapsamda, lokanta, restoran, kafe, kıraathane ve spor salonu gibi birçok alanda 1500 lira sigorta prim desteği mayıs sonuna kadar devam edecek.

Gelir kaybı desteği, kira desteği ve ciro kaybı desteğinde başvuru süreçleri de sürüyor. Söz konusu destekler için son başvuru tarihi 30 Nisan olarak belirlenmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CENTCOM Komutanı McKenzie'den Türkiye açıklaması
Dünya

CENTCOM Komutanı McKenzie'den Türkiye açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında NATO Zirvesi'nde yapılması planlanan görüşme hakkında açıklamalarda bu..
Tam kapanma öncesi Bilim Kurulu'ndan sürpriz karar
Gündem

Tam kapanma öncesi Bilim Kurulu'ndan sürpriz karar

Türkiye genelinde yarın başlayıp 17 Mayıs'ta sonra erecek olan tam kapanmaya giriliyor. Kısıtlama öncesinde Bilim Kurulu saat 16.30'da video..
Gerilim tırmanıyor! ABD gemisi İran gemisine ateş açtı
Dünya

Gerilim tırmanıyor! ABD gemisi İran gemisine ateş açtı

ABD gemisi ile İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri'ne (IRGCN) ait 3 geminin yakın temasa girmesi sonrası ABD gemisi ateş açtı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay