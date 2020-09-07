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Ekonomi Esnaf ve sanayicilerden "kamu borçları yapılandırılsın" talebi
Ekonomi

Esnaf ve sanayicilerden "kamu borçları yapılandırılsın" talebi

ESDER Genel Başkanı Mahmut Çelikus: - "Bu yıl için hiçbir kamu borcunun geriye dönük ödemesi yapılmasın. Bütün borçlar faizsiz olarak önümüzdeki yıla ertelensin. Önümüzdeki yıl itibariyle de bu borçlar uzun süreli faizsiz yapılandırılsın" - ORSİAD Genel Sekreteri Mehmet Duman: - "Reel sektörün beklentisi borçların yeniden yapılandırılmasıdır. Aksi halde piyasalarda daralma yaşanabilir"

Yeniakit Publisher
2020-09-07 11:58:09 -
Esnaf ve sanayicilerden "kamu borçları yapılandırılsın" talebi

ANKARA (AA) - Esnaf ve sanatkarlar ile reel sektör temsilcileri, kamu borçlarının faizsiz ertelenmesi ve yeniden yapılandırılmasını talep etti.

Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) Genel Başkanı Mahmut Çelikus, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir çok esnafın zarar ettiğini belirtti.

Bu yıl için hiçbir kamu borcunun geriye dönük ödemesinin yapılmamasını isteyen Çelikus, "Bütün borçlar faizsiz olarak önümüzdeki yıla ertelensin. Önümüzdeki yıl itibariyle de bu borçlar uzun süreli faizsiz yapılandırılsın." ifadesini kullandı.

SGK ve Bağ-Kur prim borçlarının faizsiz ertelenmesi için de çağrıda bulunan Çelikus, düğün, nişan, söz, kına gecesi gibi eğlencelere yönelik kısıtlamalar nedeniyle ilgili sektörde faaliyet gösterenlerin borçlarının daha da artacağını kaydetti.

- Reel sektör de borçların yeniden yapılandırılmasını bekliyor

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Genel Sekreteri Mehmet Duman da yazılı açıklamasında, salgın nedeniyle ekim ayına ertelenen vergi ve prim ödemeler için vaktin daraldığını hatırlatarak, "Reel sektörün beklentisi borçların yeniden yapılandırılmasıdır. Aksi halde piyasalarda daralma yaşanabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomi yönetiminin bugüne kadar salgına dönük tedbirleriyle süreci çok iyi yönettiğine işaret eden Duman, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede ücretsiz izin ve kısa çalışma ödeneğiyle ilgili düzenlemenin uzatılması, salgından etkilenen işletmelerin toparlanması noktasında iyi bir fırsat sağlamıştır. Benzer bir düzenlemenin ötelenen vergi ve prim ödemeleri için de yapılması yerinden olacaktır. Kamuya yapılacak ödemelerle ilgili yeni bir yapılandırma, bozulmuş yapılandırmaların tekrar gözden geçirilmesi, ötelenmiş borçların daha makul taksitlere bölünmesi alınacak en önemli önlemlerdir."


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