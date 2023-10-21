Esnaf talebini dile getirdi, belediye dikkate almadı: Çift yönlü bisiklet yolu mağdur etti

Karasu Terminali’nin bulunduğu Cumhuriyet Caddesi’nde yol çalışmaları ilçe belediyesi tarafından tamamlandı. Yolun tek sıra park ve tek yön olarak düzenlenmesiyle birlikte bisiklet yolu da geniş tutuldu. Cadde esnafı, daha önce bu konuda talebini toplu olarak dile getirmesine rağmen sonucun böyle olmasına tepki gösterdi.

“Ne yapacağımızı şaşırıyoruz”

Cadde esnaflarından Yasin Elmacı, “Yollarla alakalı mağduriyetimiz var. Bu yol yapılmadan önce yan yana 6 araç geçebiliyordu. Şu an trafik yoğunluğu en çok olan caddelerden biri oldu. Bir araç zor geçiyor. Kaldırımlar genişletildi, görüntü güzel ama esnafa zulüm yapılıyor, esnaf sıkıntılı bir durumda. Dubalar çakıldı, malımızı indiremiyoruz, kamyon yanaşamıyor. Müşteri duramıyor. Malzemelerimiz çuvalla. Araçlara yükleyemiyoruz. Malzeme indirip bindirirken tartışma çıkıyor. Kaldırıma çıksak ceza, bisiklet yolunda duraklasak ceza. Ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Bu duruma bir çözüm istiyoruz” dedi.

“Kendi kendimize dövünüp duruyoruz”

Belediye yetkililerinin dertlerine yardımcı olmadığını söyleyen Murat Turhan ise “Esnaf olarak mağduruz. Giriş çıkış yok. Dünkü cirom 150 lira. Kazancı 25-30 lira. Çünkü müşteri gelmiyor. Üç tur atıyor, duraklamaya bile yer bulamıyor. Başka yere gidiyor. Çözüm bulamıyoruz. Belediye yetkilileri de yardımcı olmuyor. Müşteri duraklama yapsa arkadan korna basılıyor, tartışma oluyor. Böyle bir bisiklet yolunun olacak yeri burası değil. Hadi bisiklet yolu yaptın, esnafa indir bindir cebi bırakırsın. Onu da yapmadılar. Tüm esnaf mağdur. Derdimize yardımcı olan belediye yetkilisi de olmadı. Kendi kendimize dövünüp duruyoruz” diye konuştu.