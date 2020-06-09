  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Esnaf odasından destek

Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar odası korona virüs salgını dolayısıyla uzun süredir kapalı olan ve 1 Haziran’da kapılarını açan esnafa destek oluyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 11:18:19 -
Esnaf odasından destek

Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar odası korona virüs salgını dolayısıyla uzun süredir kapalı olan ve 1 Haziran’da kapılarını açan esnafa destek oluyor.


İlçede faaliyet gösteren restoran, lokanta, kafe, pastane, börekçi, tatlıcı ve yeme içme hizmeti sunan işletmelere oda tarafından maske dezenfektan siperlik ve afiş bulunan paketler dağıtılmaya başlandı.


Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar odası başkanı İsmail Beki, "oda üyelerimiz bu dezenfektan malzemelerini odamızdan ücretsiz olarak temin edebilirler. Daha önce kuaför ve berberlere verdiğimiz bu hizmeti diğer esnaflarımız içinde genişleterek sürdürüyoruz" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı