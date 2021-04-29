  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Esnaf kredileri ertelendi mi? Halkbank kredi taksit ödemeleri ne zamana ertelendi?
Ekonomi

Esnaf kredileri ertelendi mi? Halkbank kredi taksit ödemeleri ne zamana ertelendi?

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem emekliye, hem memura hem de esnafa müjde üsüne müjde verdi. Erdoğan’ın müjdeleri arasında esnafa yapılan aylık 1000 lira gelir desteği ile 750 lira ve 500 lira arasındaki kira desteğinin süresini bir ay daha uzatıldı. TESKOMB ve Halkbank üzerinden kullanılan kredilerin süresi de uzatıldı. Peki esnaf kredileri ertelendi mi? Halkbank kredi taksit ödemeleri ne zamana ertelendi? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-04-29 19:38:00 - 2021-04-29 19:39:39
Esnaf kredileri ertelendi mi? Halkbank kredi taksit ödemeleri ne zamana ertelendi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur maaşlarının 10 Mayıs itibarıyla hesaplara yatırılacağını söyledi. "KOSGEB vasıtasıyla toplamda 5 milyar lira bütçeli yeni bir destek programı başlatıyoruz." diyen Erdoğan, şunları söyledi: "Salgın sebebiyle gelir kaybına uğramış veya nakit akışı bozulmuş, istihdamını koruyan imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmeler ile teknoloji alanında faaliyet gösteren filiz şirketler bu desteğe başvurabilecek. Mikro işletmeler 30 bin, küçük işletmeler 75 bin liraya kadar 3 yıl geri ödemesiz, tamamı faizsiz olacak şekilde bu destekten faydalanacak. Şartları taşıyan mikro veya küçük işletmeler, 3 Mayıs Pazartesi'den itibaren e-Devlet üzerinden KOSGEB aracılığıyla başvurularını yapabilir. TESKOMB ve Halkbank aracılığıyla esnafa kullandırdığımız kredilerin taksit ödemelerini 1 Temmuz 2021'e kadar erteliyoruz. Esnafımıza yaptığımız aylık 1000 lira gelir desteği ile 750 lira ve 500 lira arasındaki kira desteğinin süresini bir ay daha uzatıyoruz. İhtiyaç sahibi ailelere hane başı verilen 1000 liralık nakdi yardımı 1100 liraya çıkartarak yeniden başlatıyoruz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Ekonomi

Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Serbest piyasada dolar güne 8,1960 liradan, avro ise güne 9,9620 liradan başladı.

ABD'nin S-400 tepkisi sonrası Rusya'dan flaş çıkış: Türkiye'nin egemenliğinden rahatsızlar
Gündem

ABD'nin S-400 tepkisi sonrası Rusya'dan flaş çıkış: Türkiye'nin egemenliğinden rahatsızlar

S-400'ler konusunda Türkiye'ye tepki gösteren ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın tutumunu eleştiren Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov, "ABD..
Bunlar varken düşmana ne gerek var! KKTC muhalefeti CHP izinde
Dünya

Bunlar varken düşmana ne gerek var! KKTC muhalefeti CHP izinde

KKTC Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Doğuş Derya, Meclis Genel Kurulu kürsüsünden açıklama yaparak, Cenevre görüşmelerine işare..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay