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Ekonomi Esnaf kira yardımı ne kadar? | Esnaf kira yardımı nasıl alınacak?
Ekonomi

Esnaf kira yardımı ne kadar? | Esnaf kira yardımı nasıl alınacak?

Kimler kira yardımı alabilecek? | Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini en aza indirmek için devlet vatandaşlara pek çok destek sağlıyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, esnafa kira yardımı yapılacağını açıkladı. Peki, esnafa ne kadar kira yardımı yapılacak? | Esnaf kira yardımı kaç ay? | Kimler esnaf kira yardımından faydalanacak? | Kira yardımı alma başvuru şartları | Esnaf kira yardımı başvurusu

Yeniakit Publisher
2020-12-15 08:02:00 -
Esnaf kira yardımı ne kadar? | Esnaf kira yardımı nasıl alınacak?

Esnaf kira yardımı kimler alabilecek? | Koronavirüs salgınının ekonomik etkileri esnafı da etkiliyor. Salgının ekonomik etkilerini en aza çekebilmek için hükümet işverene, çalışanlara yardım elini uzatıyor. Son olarak Kabine Toplantısı’ndan esnafa kira yardımı konusu ela alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üç ay süreyle hibe şeklinde esnafa kira yardımı verileceğini duyurdu. Peki, esnaf  kira yardımını kimler alabilecek?

Esnaf kira yardımı ne kadar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafa kira desteği ile gelir kaybı desteği için hazırlıklara başladıklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizde basit usule tabi 806 bin 871 vatandaşımız ile kısıtlamalar sebebiyle salgından doğrudan etkilenen 432 bin 567 esnafımız bulunuyor. Toplam sayısı 1 milyon 239 bin 438 kişiyi bulan bu kesime 3 ay süreyle ayda 1000 lira destek ödemesi yapacağız. Hibe şeklinde vereceğimiz doğrudan esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimler faydalanacaktır. Böylece ayda yaklaşık 1 milyar 240 milyon liradan toplam 3 milyar 718 milyon liralık desteği esnafımızın hizmetine sunmuş oluyoruz" diye konuştu.

Esnafa kira desteğini basit usule tabi olmanın şartlarına göre belirlediklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu şartları taşıyan ve iş yeri kira olan esnafımıza yine 3 ay süreyle büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ise 500 lira kira desteği yapacağız. Buna göre ayda 432 milyon liradan toplamda 1 milyar 300 milyon liralık bir kira desteğini esnafımıza hibe olarak vereceğiz. Bu iki destek kalemi çerçevesinde önümüzdeki 3 ay boyunca esnafımıza toplamda 5 milyar lira civarında bir hibe desteği sağlamayı planlıyoruz. Hazine taşınmazları üzerindeki turizm tesisleri ile deniz turizmi tesislerinin kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma ve hasılat payları ile ecrimisillerin ödeme sürelerini başvuru şartı aranmaksızın 1 yıl süreyle erteliyoruz. Bu ertelemenin turizm sektörüne katkısı 925 milyon liradır. Belediyelere de mülkiyet veya tasarruflarında bulunan taşınmazların irtifak hakkı, kiralama ve benzeri kullanımından kaynaklanan bedellere indirim veya erteleme kararı alabilme imkanı sağladık” dedi.

Esnaf kira yardımı nasıl alınacak?

Kira yardımından yararlanmak isteyen esnaflar nereye nasıl ne zaman başvuru yapmaları gerektiğini araştırmaya başladı. Konu hakkında henüz detaylar paylaşılmadı. Resmi açıklama yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.

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